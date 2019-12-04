شاهد التفاصيل: وظائف شاغرة في التدريب التقني

أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عن رغبتها في سد احتياج عدد من الوحدات التدريبية لوظيفة طبيب مقيم الرجالية الشاغرة والمشغولة بالمتعاقدين ووظيفة فني تمريض النسائية الشاغرة في مكة المكرمة.

يبدأ التقديم من الأحد المقبل 11 / 4 / 1441 هـ ويستمر إلى الأربعاء 14 / 4 / 1441 هـ على موقع المؤسسة على الانترنت (tvtc.gov.sa) .

ومن ضمن شروط التقديم على وظيفة طبيب مقيم: بكالوريوس الطب والجراحة واجتياز اختبار الهيئة السعودية للتخصصات الصحية وأن لايقل المعدل عن جيد وأن يجتاز المقابلة الشخصية.

شروط التقديم على وظيفة ممرضة: دبلوم صحي (سنتان فأكثر) بعد الثانوية وأن يكون التخصص تمريض واجتياز اختبار الهيئة السعودية للتخصصات الصحية وأن لايقل المعدل عن جيد جداً وأن يجتاز المقابلة الشخصية.

ولمزيد من التفاصيل من خلال الرابط التالي:

https://www.tvtc.gov.sa/Arabic/Documents/doct375.pdf