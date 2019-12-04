باهبري وعفيف يتسلحان بالروح الآسيوية قبل المواجهة الخليجية

رغم امتلاء صفوف الفريقين بالعديد من النجوم في مختلف المراكز سيكون اللاعبان السعودي هتان باهبري والقطري أكرم عفيف في بؤرة الضوء عندما يلتقي منتخبا بلديهما غدا الخميس في الدور قبل النهائي لبطولة كأس الخليج الحالية (خليجي 24) المقامة

حاليا في قطر.

ويلتقي المنتخبان غدا على استاد “الجنوب” (الوكرة سابقا) أحد الاستادات المضيفة لبطولة كأس العالم 2022 بقطر.

ويجتذب باهبري وعفيف الأضواء إليهما خلال مباراة الغد باعتبارهما من أبرز الأسلحة التي يعتمد عليها الفريقان بل إن فوز أي منهما في المباراة قد يتوقف على ما يمكن أن يقدمه اللاعبان في هذا اللقاء.

ولعب كلا اللاعبين دورا بارزا في تأهل الفريق إلى الدور قبل النهائي من خلال الأداء الراقي في مباراتي فريقيهما الأخيرتين بالدور الأول للبطولة.

وسجل باهبري هدفين ليقود المنتخب السعودي (الأخضر) للفوز على نظيره العماني 3 / 1 أمس الأول الاثنين في ختام مباريات المجموعة الثانية وهو الفوز الذي حسم تأهل الفريق للمربع الذهبي كما ضمن للفريق صدارة المجموعة.

وفي المقابل ، أحرز عفيف هدفين ليقود المنتخب القطري (العنابي) إلى الفوز 4 / 2 على نظيره الإماراتي لضمان المركز الثاني في المجموعة والتأهل للمربع الذهبي.

ولذا سيكون اللاعبان في بؤرة الضوء غدا لاسيما وأن المواجهة ستكون في غاية الصعوبة ويحتاج كل من الفريقين إلى استغلال الفرص التي تسنح لهما.

والحقيقة أن رصيد باهبري من الأهداف في المباريات الدولية يقتصر على أربعة أهداف من بينها هدفا الفريق في مباراة عمان إضافة لهدفين سجلهما أيضا في العام الحالي.

أما عفيف فسجل ثلاثة أهداف للعنابي في البطولة الحالية وكان من أبرز الأوراق الرابحة للفريق في الدور الأول.

وتأتي مشاركة اللاعبين في مباراة الغد بعدما حقق كل منهما إنجازا آسيويا رائعا سيكون دافعا قويا له على التألق.

ويخوض باهبري فعاليات هذه البطولة وكذلك مباراة الغد بعدما فاز مع فريق الهلال السعودي الأسبوع الماضي بلقب دوري أبطال آسيا على حساب أوراوا ريد دياموندز الياباني ليضمن الهلال المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها قطر خلال الأيام المقبلة وهو ما يمنح باهبري دافعا إضافيا على التألق في مباراة الغد.

وفي المقابل يخوض عفيف البطولة الحالية بعد عام متميز مع فريقه السد القطري من ناحية ومع العنابي من ناحية أخرى.

وتوج عفيف هذا العام الرائع بجائزة أفضل لاعب آسيوي لعام 2019 والتي أعلن الاتحاد الآسيوي فوز اللاعب بها قبل ساعات قليلة من مباراة المنتخبين القطري والإماراتي أمس الأول في ختام مبارياتهما بالدور الأول للبطولة الحالية.

ولذا ستكون روح الإنجاز الآسيوي دافعا لكلا اللاعبين في مباراة الغد الحاسمة على بطاقة التأهل للنهائي الخليجي.