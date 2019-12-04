الأرجنتين وتشيلي تفتتحان بطولة كوبا أمريكا 2020

يخوض منتخبا الأرجنتين وتشيلي المباراة الافتتاحية لبطولة كوبا أمريكا 2020، والتي ستنطلق 12 يونيو (حزيران) المقبل في بوينوس آيرس، بينما ستستهل كولومبيا، المستضيفة الأخرى للبطولة، مشوارها أمام الإكوادور في بوجوتا في اليوم التالي، وفقا للقرعة التي أجريت فجر الأربعاء في مدينة كارتاخينا دي إندياس.

ستقام المباراة الافتتاحية بين “التانغو” وتشيلي على ملعب مونومنتال، في بوينوس آيرس، بينما ستلعب كولومبيا أمام جارتها الإكوادور في ملعب الكامبين في بوغوتا.

وستشهد البطولة إقامة 38 مباراة بنفس عدد المنتخبات المشاركة: 10 منتخبات أساسية بقارة أمريكا الجنوبية، ومنتخبان مدعوان.

وتمت دعوة قطر مجدداً للمشاركة في كوبا أمريكا، مثلما شاركت في نسخة البرازيل 2019، وسترافقها في العام المقبل أستراليا.

وستستضيف الأرجنتين وكولومبيا مجموعة (المنطقتين الشمالية الجنوبية)، ومباراتين في ربع النهائي، ومباراة في نصف النهائي.

وستلعب كولومبيا مع البرازيل وفنزويلا والإكوادور وبيرو وقطر في المجموعة الشمالية، بينما تستضيف الأرجنتين المجموعة الجنوبية التي ستضم تشيلي وأوروغواي وباراغواي وبوليفيا وأستراليا.

وينتظر أن يحسم اللقب في النهائي الذي سيقام على ملعب بارانكيا.