“التعليم” تعتمد تكليف إداري وإدارية في كل مدرسة منسقا للأمن والسلامة.. وهذه مهامهم

اعتمدت وزارة التعليم تكليف إداري في كل مدرسة بنين وإدارية في كل مدرسة بنات للعمل كمنسق/ة للأمن والسلامة المدرسية.جاء ذلك في قرار لمساعد وزير التعليم

وتضمن القرار اعتماد تكليف إداري في كل مدرسة بنين وإدارية في كل مدرسة بنات للعمل كمنسق/ة للأمن والسلامة المدرسية.

والتقيد بضوابط تكليف منسقي ومنسقات الأمن والسلامة المدرسية ويقوم المكلف /ة بالقيام بالمهام والأعمال الموكلة إليه المرفقة بالقرار.

وأشار القرار لضوابط تكليف منسق /ة أمن وسلامة في المدرسة:

1- أن يكون ملما بالأنظمة والتعليمات المتعلقة بالأمن والسلامة المدرسية.

۲- أن يكون لديه القدرة على التعامل مع أدوات وأجهزة الأمن والسلامة بالمدرسة.

3- يفضل أن يكون حاصلا على دورات تدريبية في الأمن والسلامة.

4- أن يتقن مهارات التواصل مع الجهات ذات العلاقة.

٥- أن يتقن متابعة وتعبئة النماذج الإلكترونية الخاصة بالأمن والسلامة المدرسية.

6- أن يكون لائقا طبيا.

۷- أن يكون من شاغلي الوظائف الإدارية.

وتطرق القرار لمهام منسق /ة الأمن والسلامة المدرسية:

1- إعداد خطة عمل الأمن والسلامة المدرسية وخطة الطوارئ وإدارة الأزمات الخاصة في المدرسة.

۲- إعداد وتنفيذ خطة الإخلاء في المدرسة وتدريب الطلاب عليها بشكل دوري.

٣- متابعة عمل وصيانة أدوات وأجهزة السلامة ومخارج الطوارئ في المدرسة دورية.

4- تحديد احتياجات المدرسة من أدوات وأجهزة السلامة وتزويد إدارة الأمن والسلامة المدرسية في إدارة التعليم بذلك.

٥- متابعة إدخال استمارة السلامة في نظام نور وتحديثها عند الحاجة.

6- الإبلاغ عن أي خطر يهدد سلامة منسوبي المدرسة داخلها أو في محيطها عن طريق نظام البلاغات الإلكتروني عبر موقع الإدارة العامة للأمن والسلامة المدرسية.

۷- إعداد التقارير الدورية عن سلامة المبنى المدرسي.

۸- إعداد خطة تدريب منسوبي المدرسة (معلمين / معلمات، طلاب / طالبات).

۹- المساهمة في تقديم البرامج التوعوية والتثقيفية ومتابعة الأنشطة والبرامج الخاصة بمجال الأمن والسلامة المدرسية، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في ذلك.

۱۰ – متابعة عمل حارس الأمن في المدرسة.

۱۱ – إعداد سجل لتنظيم دخول زوار المدرسة أثناء اليوم الدراسي.

۱۲ – تنظيم سجلات الأمن والسلامة المدرسية ومتابعة أعمال واجتماعات لجنة السلامة في المدرسة.

۱۳ – التواصل مع إدارة الأمن والسلامة المدرسية بإدارة التعليم فيما يخص متطلبات الأمن والسلامة .

14 – ما يستجد من أعمال خاصة بالأمن والسلامة داخل المدرسة.