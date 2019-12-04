“التعليم” تعتمد تكليف إداري وإدارية في كل مدرسة منسقا للأمن والسلامة.. وهذه مهامهم

اعتمدت وزارة التعليم تكليف إداري في كل مدرسة بنين وإدارية في كل مدرسة بنات للعمل كمنسق/ة للأمن والسلامة المدرسية.جاء ذلك في قرار لمساعد وزير التعليم
وتضمن القرار اعتماد تكليف إداري في كل مدرسة بنين وإدارية في كل مدرسة بنات للعمل كمنسق/ة للأمن والسلامة المدرسية.
والتقيد بضوابط تكليف منسقي ومنسقات الأمن والسلامة المدرسية ويقوم المكلف /ة بالقيام بالمهام والأعمال الموكلة إليه المرفقة بالقرار.
وأشار القرار لضوابط تكليف منسق /ة أمن وسلامة في المدرسة:
1- أن يكون ملما بالأنظمة والتعليمات المتعلقة بالأمن والسلامة المدرسية.
۲- أن يكون لديه القدرة على التعامل مع أدوات وأجهزة الأمن والسلامة بالمدرسة.
3- يفضل أن يكون حاصلا على دورات تدريبية في الأمن والسلامة.
4- أن يتقن مهارات التواصل مع الجهات ذات العلاقة.
٥- أن يتقن متابعة وتعبئة النماذج الإلكترونية الخاصة بالأمن والسلامة المدرسية.
6- أن يكون لائقا طبيا.
۷- أن يكون من شاغلي الوظائف الإدارية.
وتطرق القرار لمهام منسق /ة الأمن والسلامة المدرسية:
1- إعداد خطة عمل الأمن والسلامة المدرسية وخطة الطوارئ وإدارة الأزمات الخاصة في المدرسة.
۲- إعداد وتنفيذ خطة الإخلاء في المدرسة وتدريب الطلاب عليها بشكل دوري.
٣- متابعة عمل وصيانة أدوات وأجهزة السلامة ومخارج الطوارئ في المدرسة دورية.
4- تحديد احتياجات المدرسة من أدوات وأجهزة السلامة وتزويد إدارة الأمن والسلامة المدرسية في إدارة التعليم بذلك.
٥- متابعة إدخال استمارة السلامة في نظام نور وتحديثها عند الحاجة.
6- الإبلاغ عن أي خطر يهدد سلامة منسوبي المدرسة داخلها أو في محيطها عن طريق نظام البلاغات الإلكتروني عبر موقع الإدارة العامة للأمن والسلامة المدرسية.
۷- إعداد التقارير الدورية عن سلامة المبنى المدرسي.
۸- إعداد خطة تدريب منسوبي المدرسة (معلمين / معلمات، طلاب / طالبات).
۹- المساهمة في تقديم البرامج التوعوية والتثقيفية ومتابعة الأنشطة والبرامج الخاصة بمجال الأمن والسلامة المدرسية، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في ذلك.
۱۰ – متابعة عمل حارس الأمن في المدرسة.
۱۱ – إعداد سجل لتنظيم دخول زوار المدرسة أثناء اليوم الدراسي.
۱۲ – تنظيم سجلات الأمن والسلامة المدرسية ومتابعة أعمال واجتماعات لجنة السلامة في المدرسة.
۱۳ – التواصل مع إدارة الأمن والسلامة المدرسية بإدارة التعليم فيما يخص متطلبات الأمن والسلامة .
14 – ما يستجد من أعمال خاصة بالأمن والسلامة داخل المدرسة.