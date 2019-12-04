شرطة الرياض تقبض على مواطِنينْ ارتكبا 14 جريمة سرقة

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري، أن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت – بفضلٍ من الله – عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على مواطِنينْ في العقدين الثاني والثالث من العمر، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهما بارتكاب عددٍ من الجرائم تمثلت بالسرقة من مستودعات ومقار شركات ومحاولة سلب المارة بالطرق العامة.

وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهما أقرّا بارتكابهما (14) جريمة سرقة جاوزت قيمة المسروقات فيها (400.000) ألف ريال، حيث جرى إيقافهما واتخذت بحقهما كافة الإجراءات النظامية.

وشرطة منطقة الرياض إذ تعلن ذلك لتؤكّد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الأجهزة الأمنية تعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل مَن يخالفها.