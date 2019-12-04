وفاة معلم بنوبة قلبية مفاجئه في مكة المكرمة

فجع منسوبو مدرسة جابر بن عبدالله الابتدائيه الواقعة بحي الشرائع بمكة المكرمة والتابعه لمكتب التعليم بشرق مكة المكرمة بنبأ وفاة زميلهم معلم التربية البدنيه الاستاذ بندر الغنيمان والذي وافته المنيه مساء امس اثر نوبه قلبية مفاجئه.

وقد بثّ الحساب الرسمي لمدرسة جابر بن عبدالله الإبتدائية وعبر صفحتها على موقع ” تويتر ” تغريدة مضمونها (ببالغ الحزن و الأسىوبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تنعى مدرسة جابر بن عبدالله فقيدها معلم التربية البدنية الأستاذ بندر الغنيمان الذي وافته المنية بالأمس إثرنوبة قلبية سائلةً المولى عز وجل أن يرحمه رحمةً واسعة وأن يسكنه فسيح جناته وأن يجبر مصاب أهله ومحبيه وإنا لله وإنا إليه راجعون) .