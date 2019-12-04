“عريقات” يدعو أيرلندا للاعتراف بدولة فلسطين ومقاطعة الاحتلال

دعا أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، الحكومة الإيرلندية، للاعتراف بدولة فلسطين على حدود 1967.

كما دعا “عريقات” إلى فرض المقاطعة الشاملة على المستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية في كافة المجالات والعمل مع باقي دول الاتحاد الأوروبي لإلزام الحكومة الإسرائيلية بعدم عرقلة إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في القدس الشرقية.

وثمن عريقات لدى لقاءه، اليوم وزير خارجية ايرلندا سيمون كوفني ، مواقف ايرلندا الثابتة حكومة وشعبًا في دعم تحقيق السلام على قاعدة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد استقلال دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967.