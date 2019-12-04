كرم مدير جامعة شقراء الدكتور عوض بن خزيم الأسمري، المشاريع الفائزة في ختام أعمال معسكر ريادة الأعمال 2019، والذي نظمته كلية الحاسب الآلي وتقنية المعلومات.

وفاز مشروع الري الزراعي الذكي باستخدام طائرة بدون طيار للطلاب فارس عايض العتيبي، عبدالله فهد الرشيد، محمد فهد الرشيد من كلية الحاسب الآلي وتقنية المعلومات بالمركز الأول في معسكر ريادة الأعمال المقام في الفترة من 4/4/1441هـ إلى 6/4/1441هـ، وتم تكريم الطلاب من مدير الجامعة في الحفل الختامي للمعسكر.

وتتلخص فكرة المشروع في استخدام إنترنت الأشياء (IOT) في عملية الري وذلك باستخدام طائرة درونز تعمل على التقاط إشارات من الحساسات الموجودة على التربة والتي تعمل على قياس نسبة الرطوبة والتي تفيد بحاجة النقطة إلى الري، تعمل هذه الطائرة على إرسال إشارات للمزارع عن طريق تطبيق جوال مما يساعده على معرفة احتياجات النباتات للماء.

وتهدف هذه الفكرة إلى تقليل نسبة الماء المهدر في الري، وبما يضمن تحديد نسبة احتياج النبات للماء حسب نوعه.

ورفع الطلاب الفائزين شكرهم إلى مدير الجامعة، وعميد كلية الحاسب الالي وتقنية المعلومات بشقراء والى المشرف على مشروعهم سعادة الدكتور محمد كرار.

كما فاز مشروع محميتي للطلاب فهد السنيدي، سلطان البسيمي، من كلية الحاسب الآلي وتقنية المعلومات بالمركز الثاني في معسكر ريادة الأعمال وتم تكريم الطلاب من قبل مدير الجامعة في الحفل الختامي للمعسكر.

وتتمحور فكرة المشروع حول مساعدة مزارعي المحميات في الكشف عن الآفات التي تهدد النباتات في البيوت المحمية، وذلك بالتعريف بالآفة وبيان ضررها، وتحديد أنواع المبيدات الحشرية المناسبة للحشرة، بالإضافة إلى تحديد الكمية المطلوبة من المبيدات الحشرية ويتم ذلك من خلال تطبيق جوال مربوط بقاعدة بيانات وباستخدام الحوسبة السحابية.

ويقوم التطبيق بعرض تنبيهات على الجوال للمزارع مما يساعد في القضاء على الآفات قبل انتشارها في البيوت المحمية ورفع الطلاب الفائز ين شكرهم لمدير الجامعة وعميد كلية الحاسب وتقنية المعلومات بشقراء وللمشرف على مشروعهم الدكتور محمد كرار.

كما فاز مشروع الأسطح الذكية باستخدام الأشعة الحمراء (Infrared Based Smart Surface) للطالب عبداللطيف الدعيج من كلية الحاسب الآلي وتقنية المعلومات بالمركز الثالث في معسكر ريادة الأعمال وتم تكريم الطلاب من قبل مدير الجامعة في الحفل الختامي للمعسكر.

يهدف المشروع إلى تحويل أى سطح لسطح ذكي بحيث يعمل مثل شاشة اللمس، وذلك عن طريق قلم يستخدم الأشعة تحت الحمراء، ومن ثم يمكن تحويل هذه الرسومات أو الكتابات إلى نصوص وصور على الكمبيوتر.

ويتميز المشروع بقلة التكاليف حيث إنه لا يحتاج إلى سبورة ذكية وإنما فقط يحتاج إلى القلم المقترح الذي يعمل بالأشعة تحت الحمراء.

يمكن تطبيق هذا المشروع في التعليم مثل قاعات التدريس، بالإضافة إلى إمكانية تطبيقه في قاعات الاجتماعات مما يسهل عملية الشرح أو العرض, ورفع الطلاب الفائزين شكرهم إلى مدير الجامعة وعميد كلية الحاسب الآلي وتقنية المعلومات بشقراء وللمشرف على مشروعهم الدكتور عبدالعزيز عبدالحميد.

كما فاز مشروع تصنيف التمور (Smart Date Fruits Classification System) للطالب عبدالعزيز الشعلان من كلية الحاسب الآلي وتقنية المعلومات بالمركز الرابع في معسكر ريادة الأعمال وتم تكريم الطلاب من مدير الجامعة في الحفل الختامي للمعسكر.

يهدف المشروع إلى إنشاء تطبيق على الجوال يعمل على التقاط صورة للتمر ومن ثم يقوم التطبيق بتحليل التمر بناء على عدة عوامل منها الحجم، واللون، والطبقة الخارجية، ومن ثم يقوم التطبيق بتزويد المستخدم بنوع التمر، وتحديد مدى جودة التمر باستخدام قاعدة بيانات خاصة بالتطبيق تشمل كل أنواع التمور ومواصفاتها.

رفع الطالب شكره لمدير الجامعة وعميد كلية الحاسب الآلي وتقنية المعلومات بشقراء وللمشرف على مشروعهم الدكتور عمر رياض.

كما فاز مشروع متعقب الإبل (Camel Tracker) للطلاب محمد مصطفى، يزيد المغيرة، باسل الشايع من كلية الحاسب الآلي وتقنية المعلومات بالمركز الخامس في معسكر ريادة الأعمال وتم تكريم الطلاب من قبل مدير الجامعة في الحفل الختامي للمعسكر.

يهدف المشروع إلى تقليل حوادث السير الناتجة من الجمال، وذلك من خلال وضع شرائح على الجمال تعمل هذه الشرائح على إرسال إشارات على تطبيق جوال، بحيث يقوم السائقين بتنزيل هذا التطبيق على جوالاتهم، ويقوم هذا التطبيق بعرض تنبيه للسائق ينبهه إلى وجود إبل على الطريق.

ورفع الطلاب الفائزين شكرهم لمدير الجامعة وعميد كلية الحاسب الآلي وتقنية المعلومات بشقراء وللمشرف على مشروعهم منير خان.

ومن ناحية أخرى، أقامت كلية الحاسب الآلي وتقنية المعلومات بجامعة شقراء، بالتعاون مع وحدة ريادة الأعمال بعمادة شؤون الطلاب بالجامعة، المعسكر الأول لريادة الأعمال بالجامعة للطلاب والطالبات، وافتتح المعسكر مدير الجامعة الدكتور عوض بن خزيم الأسمري، فيما افتتح معسكر شطر الطالبات الدكتورة خلود بنت طلال الحساني.

وشهد الافتتاح في كلا الشطرين حضور وكلاء الجامعة وعمداء الكليات والعمادات المساندة بمحافظة شقراء، إضافة إلى حضور عدد من المستشارين في مجال ريادة الأعمال، وممثلين من شركي “دلني” وبنك التنمية الاجتماعية، واستمر المعسكر لمدة ثلاثة أيام بالجامعة، وشارك فيه أكثر من 150 طالباً وطالبة من مختلف التخصصات في كليات الجامعة المنتشرة في 8 محافظات، واشتمل على معرض مصاحب لبعض المشاريع التقنية المتميزة لطلاب كلية الحاسب الآلي وتقنية المعلومات التي نالت استحسان الحاضرين.

وشهد اليوم الأول للمعسكر إقامة لقاء مفتوح بين الطلاب والمستشارين الموجودين بالمعسكر، بهدف مناقشة الأفكار المطروحة من قِبل الطلاب وسبل تطويرها وتحويلها إلى مشاريع، كما شهد أيضاً إقامة ورشة عمل قدّمها المدرب عمر العمر، نائب رئيس شركة Romuz Data Solutions تحدث فيها عن تجارب رواد الأعمال، وبعض التجارب الشخصية في السعودية وتعريف بأهم رواد الأعمال في السعودية.

وقدّم الأستاذ المساعد بكلية الحاسب الآلي وتقنية المعلومات الدكتور فهد الرويلي، محاضرة عن ريادة الأعمال، وكيفية صياغة الأفكار وتحويلها إلى مشاريع قابلة للتطبيق وناجحة.

وفي جانب الطالبات، تم تنفيذ دورة بعنوان أساسيات ريادة الأعمال ودراسة الجدوى قدمتها الأستاذ المساعد في كلية العلوم والآداب الدكتورة إيمان الزنايدي، كما تم تنفيذ ورشة عمل من قِبل المحاضرة إيمان صالح؛ المحاضرة من قسم علوم الحاسب ، تناولت فيها كيفية تحويل الفكرة لفرصة باستخدام بوصلة نموذج الأعمال Canvanizer، بعد ذلك تمت استضافة عدد من رائدات الأعمال لأعمال تجارية قائمة وفتح باب النقاش للأفكار والمشاريع والاستشارات.

وشهد اليوم الثاني للمعسكر إقامة عدد من المحاضرات كان من أبرزها ورشة العمل التي قدّمها الدكتور عبدالله بن مدهش، عن الابتكار والتميز في ريادة الأعمال، كما قدّم الدكتور يزيد الخريف، محاضرة عن المتاجر الإلكترونية، بينما قدّم الأستاذ المساعد بكلية الحاسب الآلي وتقنية المعلومات الدكتور حسين الشهراني، محاضرة بعنوان كيف تحول فكرتك إلى مشروع ناجح، وفي ختام اليوم الثاني تم عرض جميع المشاركات من قِبل الطلاب على لجنة التحكيم؛ بغرض اختيار أفضل خمسة مشاريع.

وفيما يتعلق بمعسكر الطالبات في اليوم الثاني، فقد تناولت عضو هيئة التدريس بكلية العلوم والآداب الدكتورة حياة الإمام، الدراسة المالية والفنية للمشاريع، فيما قدّمت الدكتورة أماني العماوي، أساسيات ومفاهيم التسويق الجديد للمشاريع، تلا ذلك تنفيذ ورشة عمل حول أبرز الأدوات التقنية المساعدة للمشاريع الريادية قامت بتقديمها سحر الحارثي، المحاضر بكلية الحاسب وتقنية المعلومات، وفي ختام اليوم الثاني تمّ تثبيت الأفكار ورسمها بطريقة صحيحة لجميع المجموعات من خلال المناقشة والاستفادة من اللجنة المشرفة والمشاركين.

وتضمن اليوم الثالث إقامة ورشة عمل عن التحول الرقمي في مجالات الأعمال، قدّمها عميد البحث العلمي بالجامعة الدكتور ماجد السلمي، فيما أقيمت ورشة عمل لدى شطر الطالبات من قِبل المحاضرة سارة العتيبي؛ من كلية الحاسب و تقنية المعلومات، حول تصميم التطبيقات والمواقع الإلكترونية لإدارة الأعمال وأساسيات توفير محتوى إلكتروني جاذب.