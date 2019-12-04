الحرس الثوري يعتقل رئيس الهلال الأحمر الإيراني.. والمعارضة: ارتفاع القتلى إلى ألف متظاهر

اعتقل جهاز استخبارات مليشيا الحرس الثوري الإرهابي، علي أصغر بيوندي رئيس جمعية الهلال الأحمر الإيراني المستقيل من منصبه حديثا، لدى مغادرته من مطار الخميني الدولي إلى مدينة جنيف في سويسرا.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية شبه الرسمية (إيسنا)، الأربعاء، عن العلاقات العامة في الهلال الأحمر أن بيوندي اعتقل مساء أمس.

في السياق، نشر موقع الرسمی لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة للنظام الإيراني، أسماء عدد آخر من قتلى المظاهرات، وبلغ عدد القتلى في المظاهرات التي عمّت 189 مدينة إيرانية أكثر من 1000 . وأفادت تقارير المعارضة من داخل البلاد أن قوى الأمن الداخلي سجّلت 1029 شهيدًا.