مفاجأة.. #الشعلة يقصي #الشباب من كأس خادم الحرمين #الشعله_الشباب

فجر فريق الشعلة مفاجأة من العيار الثقيل بعدما أطاح بالشباب من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، عقب الفوز عليه بنتيجة 2-1 بعد التمديد للوقت الإضافي، في إطار دور الـ 32.

تقدم الشباب بالهدف الأول عن طريق محمد سالم بعدما تابع ركلة ركنية على القائم الأول بضربة رأسية جميلة في الدقيقة 43.

لكن الشعلة أحرز هدف التعادل في الوقت القاتل عبر لاعبه محمد رواف العنزي في الدقيقة 83، ليلجأ الفريقان إلى الوقت الإضافي.

وتمكن الشعلة من تسجيل هدف الفوز عن طريق سيلا داوودا في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني الإضافي.