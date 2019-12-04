بإشارة من سليماني.. أنباء عن تجهيز مليشيات بأسلحة بيضاء لإنهاء احتجاجات ساحة التحرير بالعراق #تظاهرات العراق #العراق_ينتفض

أفادت أنباء بصدور أوامر مباشرة من قائد مليشيات فيلق القدس الإيرانية قاسم سليماني لتحشيد أعداد كبيرة من أفراد الميليشيات للدخول إلى ساحة التحرير في العاصمة العراقية بغداد، بملابس مدنية وأسلحة خفيفة مثل السكاكين لإنهاء الاحتجاجات.

وقالت وسائل إعلام، مطلعة على الأحداث في العراق، إن مليشيات إيران سوف تستغل أوقات الليل التي تقل فيها أعداد المتظاهرين في ساحة التحرير لبدء الهجوم العنيف.

فيما تداولت حسابات عراقية شهيرة على تويتر معلومات تفيد بأن أعداد كبيرة من مليشيات سرايا عاشوراء والخرساني والنجباء بحجة الاشتراك في التظاهرات، ويبدأون خلق البلبلة من جبل أحد “المطعم التركي” ثم ينتقلون إلى بقية خيم ساحة التحرير والهدف إنهاء الاحتجاجات بأية طريقة.

وتداولت وسائل إعلام عراقية، أمس الثلاثاء، فيديو لأشخاص ملثمون بالقرب من مناطق الاحتجاجات في العراق، يحملون الأسلحة الآلية ويطلقون الرصاص الحي على أماكن تجمع المتظاهرين في مدينة النجف العراقية، وأكدت حسابات عراقية على مواقع التواصل الاجتماعي صحة الفيديو، ووصفت الأشخاص بالطرف الثالث الذي أوقع القتلى والجرحى في الاحتجاجات والحسوب على مليشيات إيران.