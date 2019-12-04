عاجل.. نيوزويك: لا مؤشرات على خطر هجوم وشيك من إيران وميليشياتها في الشرق الأوسط

قال تقرير لصحيفة نيوزويك الأمريكية، الأربعاء، إنه لا مؤشرات على خطر هجوم وشيط من إيران وميليشياتها بالشرق الأوسط.

وأضاف تقرير الصحيفة الأمريكية أن قوات إيرانية خاصة تستخدم طائرات من دون طيار انتحارية بالقرب من القوات الأميركية في الشرق الأوسط.

قال مسؤول كبير بوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، اليوم الأربعاء، إن ثمة مؤشرات على احتمال قيام إيران بأعمال عدائية في المستقبل وسط تصاعد للتوتر بين طهران وواشنطن.

وأضاف جون رود، ثالث أكبر مسؤول في البنتاجون، للصحفيين، إن لدى الولايات المتحدة مخاوف من سلوك إيراني محتمل لكنه لم يوفر تفاصيل عن المعلومات التي استندت إليها تلك المخاوف أو عن أي مدى جدول زمني.

وتصاعد التوتر في الخليج منذ هجوم في الصيف على ناقلات نفطية، منها وقعت قبالة ساحل الإمارات، وهجوم كبير على منشآت نفطية في السعودية.

وتتهم واشنطن إيران بالمسؤولية عن هذه الهجمات لكن إيران تنفي ذلك.