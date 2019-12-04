العمل تطلق “برنامج الصفوة” لتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص #برنامج_الصفوة

أطلقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية برنامج الصفوة لتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص، وتحفيز المنشآت الموطنة وذات الالتزام بأنظمة وتشريعات وقرارات الوزارة.

وتقدم الوزارة لعملاء برنامج الصفوة مجموعة من الخدمات عن طريق مدراء العلاقة، حيث خصصت الوزارة لكل منشأة مدير علاقة، يقوم بالتعامل المباشر مع طلبات وخدمات المنشأة المصنفة ضمن عملاء الصفوة.

يشار إلى أن الوزارة تصنف المنشآت ضمن عملاء الصفوة في حال التزامها بنسبة التوطين المحددة وبقائها في النطاق البلاتيني لمدة عام، ولم يقل عدد العاملين السعوديين فيها عن 250 عاملًا سعوديًا.

وقال الأستاذ عبدالمجيد الرشودي وكيل الوزارة للشئون العمالية في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن برنامج الصفوة من شأنه أن يرفع التنافسية بين المنشآت الواقعة تحت إشراف الوزارة، مما ينعكس إيجابًا على رفع نسب التوطين وحرص المنشآت على البقاء ضمن نطاق التصنيف المتميز أو الارتقاء لما هو أعلى منه مستوى.