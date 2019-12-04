مصر وفرنسا تؤكدان عدم مشروعية اتفاق تركيا وحكومة السراج في ليبيا

أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكرى، الأربعاء، اتفاقا مع وزير أوروبا والشئون الخارجية الفرنسى جان إيف لودريان على عدم مشروعية الاتفاق الموقع بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس حكومة فايز السراج للتعاون العسكري والاقتصادي في ليبيا.

وقال الوزيران، خلال اتصال هاتفي، إن اتفاق تركيا وحكومة السراج يتجاوز الصلاحيات المقررة فى اتفاق الصخيرات وانتهاك مذكرتيّ التفاهم لقواعد القانون الدولى وقرارات مجلس الأمن بشأن حظر السلاح إلى ليبيا.

وتوافق الوزيران على أهمية استمرار العمل فى إطار مسار برلين للتوصل إلى إطار سياسي شامل لتسوية الأزمة الليبية يعالج كافة مكامن الخلل الراهنة والعمل على دعم مؤسسات الدولة وصلاحيات مجلس النواب باعتباره المجلس التشريعى المنتخب، واتخاذ موقف حازم اتصالًا بمواجهة الميليشيات والجماعات الإرهابية وإنهاء الصراع العسكرى وتفعيل المسار السياسى وصولًا إلى عقد انتخابات حرة.