الجيش الليبي: معركتنا ضد الأطماع التركية في ثروات البلاد

قال الجيش الوطني الليبي، الأربعاء، إن معركتنا أصبحت ضد الأطماع التركية في الثروات الليبية، بعد اتفاق أنقرة وحكومة طرابلس.

وأضاف المتحدث باسم الجيش الليبي، أحمد المسماري خلال مؤتمر صحفي في بنغازي: “سنحارب بكل قوة الاتفاق الذي عقده السراج مع تركيا”.

وعلى صعيد آخر، قال المتحدث باسم الجيش الوطني: “قمنا باتخاذ الترتيبات اللازمة من أجل إعادة هيكلة بعض الوحدات في الغرب الليبي”.

وتابع: “القوات المسلحة تتقدم في كافة قواطع العمليات في الغرب الليبي”، مشيرا إلي أن “سرايا من الجيش تقدمت نحو مصراتة”.

وأوضح أن قوات الجيش تمكنت من التقدم في زارة وخلة الفرجان والهضبة في الغرب، كما حققت تقدما مهما في العزيزية وفق تعبيره.

وخلص المسماري إلى أن القوات المسلحة تواصل سيادتها على الأجواء الليبية، وأن الجيش يواصل عملياته في شرق البلاد.