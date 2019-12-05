العراق: مخطط للهجوم من قبل فصائل الحشد على ساحة التحرير

أكدت مصادر أنه وبعد وصول قاسم سليماني الى العراق تم التخطيط لهجوم فصائل من الحشد الشعبي على ساحة التحرير والمطعم التركي والشوارع المحيطة بالساحة والجسور .

ولهذا الغرض تم دس مئات من سرايا عاشوراء لعمار الحكيم مساء يوم أمس الاربعاء الى ساحة التحرير وبالتحديد الى المطعم التركي حيث توزعوا في طوابق المختلفة من المطعم بما في ذلك الطابق الحادي عشر.

كما أنه من المقرر ان يدخل قسم اخر من عناصر هذه الفصائل الى ساحة التحرير.

وهذه العناصر متنكرة بملابس مدنية ويحملون اسلحة بيضاء وغاز الفلفل وعصي الكهرباء

وحسب هذه الخطة تم توزيع مناطق ساحة التحرير على فصائل الحشد والمطعم التركي الذي يعتبرونه اخطر موقع اوكل الى النجباء وسرايا عاشوراء لتطهير الموقع وكذلك المناطق المنتهية الى جسر الاحرار وقد اوكل الى سائر فصائل الحشد وتم ايعاز الحشد بتنفيذ الخطه لغاية يوم الخميس لفض الاعتصام واجبار المتظاهرين على الهروب كما تم تخصص قوه من سرايا عاشوراء في الجادرية للتدخل عند الضرورة.