الجيش اليمني يُفشِل هجمات حوثية في الحديدة

قالت مصادر، إن قوات الجيش اليمني، أفشلت أمس الأربعاء، عدة هجمات لميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، جنوبي محافظة الحديدة، غربي البلاد.

وأكدت المصادر، أن مجموعة من ميليشيا الحوثي، حاولت التقدم باتجاه مواقع متفرقة في مديرية حيس، إلا أن قوات الجيش رصدت تلك المحاولات وأفشلتها، وفقاً لما ذكره موقع “سبتمبر نت” أمس الأربعاء.

كما أفشلت قوات الجيش اليمني، هجوماً للميليشيا الحوثية، على منطقة الجبلية جنوب مديرية التحيتا، وأجبرتها على الفرار.

وتكبدت الميليشيا المتمردة خلال تلك المحاولات الفاشلة، خسائر كبيرة في العدد والعدة.

ودفعت ميليشيا الحوثي، بتعزيزات كبيرة من عناصرها، وآلياتها القتالية، باتجاه مديرية الدريهمي، جنوبي المحافظة.

وتواصل ميليشيا الحوثي المتمردة، استهداف مواقع الجيش الوطني اليمني، في محافظة الحديدة، في الوقت الذي تتمسك به قوات الجيش بالهدنة الأممية، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية والعسكرية.