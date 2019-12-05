“يويفا” يعلن نظام التصفيات الجديد للتأهل لكأس العالم 2022

سيستحدث الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، نظاماً جديداً للتصفيات القارية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 بحيث يتم تجنب الحاجة إلى مقارنة نتائج المنتخبات الموجودة في مجموعات مختلفة.

وقال “يويفا” إن 55 منتخباً سيوزعون على عشر مجموعات وسيخوضون التصفيات لحجز 13 مكاناً في كأس العالم التي ستقام في قطر في 2022.

وستتأهل المنتخبات صاحبة الصدارة إلى كأس العالم مباشرة. وستخوض المنتخبات صاحبة المركز الثاني في المجموعات العشر إضافة إلى منتخبين آخرين من دوري الأمم الأوروبية لموسم 2020-2021 جولة ثانية من المواجهات.

وسيتم تقسيم هذه المنتخبات 12 إلى ثلاثة مسارات بحيث يتأهل منتخب واحد من كل مسار بعد مواجهة فاصلة واحدة في الدورين قبل النهائي والنهائي لتنضم إلى المنتخبات العشرة المتأهلة سابقاً.

وضمت التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018 تسع مجموعات. وتأهلت المنتخبات صاحبة الصدارة مباشرة بينما خاض أفضل ثمانية منتخبات من أصحاب المركز الثاني، في المجموعات التسع، أربع مواجهات فاصلة ذهاباً وإياباً.