انقاذ عشريني من تسريب بعد عملية تكميم ونزيف الجهاز الهضمي

أنقذ فريق طبي متكامل بمدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة ممثلا بمركز الجهاز الهضمي والكبد والمناظير بفضل من الله شاب بالعقد الثاني من العمر عانى من تسريب بعد عملية تكميم أجراها بأحد مستشفيات القطاع الخاص بجدة وادت لنزيف حاد بالجهاز الهضمي.

وفي التفاصيل، استقبلت المدينة الطبية حالة طارئة عبر برنامج احالتي لمريض لديه نزيف بالجهاز الهضمي العلوي وتسريب في خط التدبيس بعد عملية تكميم والذي تسبب بنزيف معوي بعد وضع دعامة معدنية في المستشفى الجامعي بجدة لعلاج تسريب خط التدبيس بعد عملية التكميم في القطاع الخاص.

وعلى الفور تم مراجعة الأشعة المقطعية وعمل التحاليل بصورة عاجلة ومراجعتها وأظهرت نتائجها وجود تسمم دموي وقرر الفريق الطبي بقيادة رئيس قسم المناظير المتقدمة الدكتور محمد خان والدكتور سالم العتيبي عمل المنظار تحت التخدير العام باشراف الدكتور بلال عبوشي وتحت المتابعة بالأشعة اتضح انزلاق الدعامة تحت منطقة التسريب إلى الأمعاء الدقيقة مما أدى إلى حدوث قرحة بالإثناعشر ونزيف بالجهاز الهضمي. وقام الفريق الطبي بإزالة الدعامة وعلاج النزيف بالمنظار .

وبعدها تم الكي بغاز الارجون لمنطقة التسريب ووضع دعامة معدنية جديدة مغطاه بالكامل من المريئ الى أسفل المعدة المكممة بطول ٢٣ سم وتم التأكد من عدم وجود التسريب بحقن صبغة بالمنظار تحت أشعة.

وبحمدالله تم خروج المريض بحالة صحية جيدة ونقله الى المستشفى المحال منه في نفس اليوم.