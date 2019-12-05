البنتاغون: لا صحة لإرسال 14 ألف جندي أمريكي للشرق الأوسط

نفت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون” اليوم الخميس، تقارير نقلتها صحيفة “وول ستريت جورنال” عن عزم الولايات المتحدة إرسال 14 ألف جندي إلى الشرق الأوسط.

وأكدت المتحدثة باسم البنتاغون اليسا فرح في تغريدة على حسابها بتويتر، اليوم الخميس، أن التقارير التي نشرتها صحيفة “وول ستريت جورنال” عن نية الولايات المتحدة إرسال 14 ألف جندي إضافي إلى الشرق الأوسط ليست صحيحة.

وذكرت الصحيفة في وقت سابق، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تدرس إمكانية نشر 14 ألف جندي إضافي في الشرق الأوسط لمواجهة التهديد المتزايد من إيران.

وبحسب “وول ستريت جورنال”، فإن قرار إرسال العسكرييين، بالإضافة إلى عشرات السفن وغيرها من المعدات العسكرية إلى الشرق الأوسط، قد يتخذه ترامب في غضون هذا الشهر.