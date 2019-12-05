“فيلموتس” يشكك في تفاصيل تركه تدريب المنتخب الإيراني

شكك المدرب البلجيكي مارك فيلموتس في التقارير الإعلامية الإيرانية حول الأحداث التي أدت لرحيله عن تدريب المنتخب الإيراني الأول لكرة القدم في تغريدات عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي على الانترنت “تويتر” مساء امس الاربعاء.

وكتب فيلموتس على “تويتر” :”نحن في مفاوضات لإيجاد حل ودي بعدما فشل الاتحاد الإيراني في الوفاء بالتزاماته التعاقدية وانهاء عقدي”.

وأفادت وكالة الأنباء الإيراني “إسنا” من قبل أن تم انهاء التعاقد بالتراضي بعد اجتماع حدث في تركيا مع مهدي تاج رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم.

وأفادت تقارير أن فيلموتس استقال من منصبه في تشرين ثان/نوفمبر لعدم تحويل راتبه في الوقت المحدد.

وكتب فيلموتس، أمس الأربعاء، أن القضية حاليا مع محاميه وأنه لن يعلق على أي شيء آخر. ولم يعط الاتحاد الإيراني أي تعليق فوري.

وبدأ فيلموتس، المدير الفني السابق للمنتخب البلجيكي، مهام عمله في إيران في أيار/مايو الماضي، بعدما وقع على عقد لاصطحاب المنتخب الإيراني إلى كأس العالم 2022 بقطر. ومنذ ذلك الوقت، تعرض الفريق لخسارتين في التصفيات الآسيوية المؤهلة للمونديال أمام البحرين والعراق، مما أدى إلى تضاءل فرص المنتخب الإيراني.

ويأتي على رأس الخيارات لخلافة فيلموتس، الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش،وفقا لـ”إسنا”.

وكان إيفانكوفيتش 65/ عاما/ مدربا للمنتخب الإيراني خلال الفترة من 2003 وحتى 2006 واستطاع ان يصعد بالمنتخب الإيراني لمونديال 2006.