مكة.. استخراج رصاصة استقرت بمحاذاة قاع جمجمة شاب

نجح فريق طبي بقسم جراحة الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى النور التخصصي بمكة في استخراج رصاصة من شاب يبلغ من العمر ١٧ عاما.

وأوضح الدكتور عاهد عقيل، استشاري جراحة الانف والأذن والحنجرة الذي أجرى العملية، أن المصاب حضر لقسم الطوارئ إثر تعرضه لرصاصة، وبعد إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة؛ اتضح أن الرصاصة دخلت من أنفه إلى البلعوم الأنفي، واستقرت بمحاذاة قاع الجمجمة.

وأضاف أنه تم إدخال المصاب لغرفة العمليات تحت التخدير، وتم استخراج الرصاصة بنجاح، وخروج المصاب من المستشفى بعد ملاحظته وتحسن حالته، دون أي مضاعفات.

يذكر أن الفريق الطبي تكون من إخصائية الأنف والأذن والحنجرة الدكتورة بيان جان، وطبيب التخدير الدكتور محمد حجازي، والدكتور عاهد عقيل استشاري جراحة الانف والأذن والحنجرة.