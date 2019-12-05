الهلال.. ثان أكثر العالميين متابعة في “تويتر”

قبل انطلاق مونديال كأس العالم للأندية 2019م والمقام في العاصمة القطرية الدوحة تستعرض “الوئام” بالأرقام عدد متابعين حسابات الأندية المشاركة في كأس العالم، حيث يأتي أولاً بطل قارة أوروبا ليفربول ويليه الهلال السعودي، وجاءت أرقام متابعي الأندية على النحو التالي:

في المرتبة الأولى حساب نادي ليفربول الرسمي باللغة الإنجليزية بطل قارة أوروبا ويتابع حساب النادي 13 مليونًا و66 ألفًا و172 متابعًا.

يأتي في المرتبة الثانية حساب نادي الهلال السعودي باللغة العربية بطل قارة آسيا وبلغ عدد متابعي الحساب 8 ملايين و852 ألفًا و308 متابعين.

ويأتي ثالثًا حساب نادي فلامنغو البرازيلي بطل قارة أمريكا الجنوبية ووصل عدد المتابعين 6 ملايين و250 ألفًا و175 متابعًا.

وفي المرتبة الرابعة حساب نادي مونتيري المكسيكي بطل قارة أمريكا الشمالية ويتابع الحساب مليون و460 ألفًا و62 متابعًا.

وخامسًا حساب نادي السد القطري باللغة العربية مستضيف البطولة ويبلغ عدد متابعيه الحساب 125 ألفًا و164 متابعًا.

وفي المرتبة السادسة حساب نادي الترجي التونسي باللغة العربية بطل قارة أفريقيا حيث يعد الحساب الأقل متابعة من بين حسابات الأندية وبلغ عدد متابعي الحساب 48 ألفًا.

والفريق السابع هينجين سبورت بطل قارة أوقيانوسيا لا يوجد لديه حساب رسمي في مواقع التواصل الاجتماعي تويتر.

يذكر أنه لأول مرة يوجد بالمونديال ثلاثة أندية عربية ويتواجد من المملكة العربية السعودية الهلال، ومن تونس الترجي، ومن قطر نادي السد.