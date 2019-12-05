مصر.. مقتل 3 عناصر إرهابية في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة

أعلنت وزارة الداخلية المصرية اليوم الخميس قتل ثلاثة ممن وصفتهم بـ “عناصر إرهابية” إثر مداهمة قوات الأمن لهم بمنطقة جلبانة بشمال سيناء.

وقالت الوزارة ، في بيان صحفي اليوم ، إنه توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطني حول تواجد مجموعة من العناصر الإرهابية بمنطقة جلبانة بشمال سيناء وقيامهم بالإعداد والتخطيط لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تجاه ارتكازات القوات المسلحة والشرطة بذات النطاق.

وأشارت إلى أنه تم على الفور التعامل مع تلك المعلومات لتحديد أماكن تواجد هذه العناصر وتردداتهم ، لافتة إلى “رصد تحرك ثلاثة من هذه العناصر الإرهابية مستقلين دراجة نارية بذات النطاق حال استعدادهم لتنفيذ إحدى العمليات الإرهابية، إلا أنهم فور شعورهم بإحكام الحصار عليهم قاموا بإطلاق النيران بكثافة تجاه القوات، فتم التعامل معهم مما أسفر عن مصرعهم”.

ولفتت وزارة الداخلية إلى العثور بحوزتهم على بندقيتين آليتين وطبنجة وكمية من الذخيرة وقنبلتين يدويتين ، مشيرة إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وتتولى نيابة أمن الدولة العليا التحقيقات.