بعد أسبوعين من تشغيله.. توقف الإنتاج بحقل الفيل النفطي في ليبيا

أعلنت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، توقف الإنتاج في حقل الفيل النفطي جنوب غرب البلاد.

وأرجعت المؤسسة، في إيجاز صحفي نشره مكتبها الإعلامي اليوم الخميس، إيقاف الإنتاج إلى إغلاق غير قانوني لأحد الصمامات الموجودة على خط أنابيب التصدير الممتد من حقل الفيل النفطي إلى “مجمع مليته” في الطرف الغربي الساحل الليبي.

وقال رئيس مجلس إدارة المؤسسة مصطفى صنع الله: “هذه محاولة إجرامية أخرى تعرقل عمل المؤسسة وتلحق الضرر بالاقتصاد الليبي”.

ودعا “صنع الله” كافة القادة المحليين والسلطات في المنطقة لتحديد هوية مرتكبي هذا الفعل، لافتا إلى أن المؤسسة ستقوم بإبلاغ النائب العام عن الحادثة، كما ستحرص على محاسبة المسؤولين عن هذا الفعل المشين، حسب وصفه.

ويقع حقل الفيل جنوب غرب ليبيا وينتج من 70 إلى 90 ألف برميل من النفط الخام يوميا.

يشار إلى أنه تم إغلاق الحقل يوم الأربعاء قبل الماضي، بسبب ميليشيات الوفاق التي حاولت السيطرة عليه قبل التصدي لها من قوات الجيش الوطني الليبي.