تشكيل ناري للأخضر في مواجهة #قطر #قطر_السعوديه #البحرين_العراق

أعلن الفرنسي هيرفي رينارد مدرب المنتخب الوطني، تشكيلته الأساسية أمام نظيره القطري، في المباراة التي تبدأ بعد قليل، على ملعب الجنوب المونديالي، في قبل نهائي كأس الخليج العربي “خليجي 24”.

التشكيل الأساسية للمنتخب السعودي:

فواز القرني، ياسر الشهراني، محمد خبراني، حسان تمبكتي، سلطان الغنام، عبد الله عطيف، عبدالإله المالكي، محمد كنو، نواف العابد، فراس البريكان، عبد الله الحمدان.

من جانبه اختار الإسباني فيليكس سانشيز مدرب قطر تشكيلته للمباراة على النحو التالي:

سعد الشيب في حراسة المرمى، بيدرو كوريا، طارق سلمان، وخوخي بوعلام، عبد الكريم حسن وسالم الهاجري، وعبد العزيز حاتم، وكريم بوضياف، وحسن الهيدوس، وأكرم عفيف، والمعز علي.