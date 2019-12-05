البحرين تتأهل لنهائي كأس الخليج #البحرين_العراق

تأهل منتخب البحرين إلى نهائي كأس الخليج بعد إقصاء العراق بركلات الترجيح، في اللقاء الذي جرى بينهما ضمن الدور قبل النهائي من بطولة “خليجي 24”.

وانتهى الوقت الأصلي بهدفين لمثلهما، بعد أن سجل المهاجم العراقي مهند علي “ميمي” هدفاً مبكراً في الدقيقة السادسة من زمن اللقاء، إلا أن المنتخب البحريني سجل هدف التعادل عن طريق اللاعب عبد الله هزاع في الدقيقة 15.

واستطاع إبراهيم بايش إعادة المنتخب العراقي للمقدمة بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 18.

ونجح المنتخب البحريني في تحقيق التعادل مجدداً، في الدقيقة 45 عبر اللاعب محمد جاسم.