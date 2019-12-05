وزير الإسكان يستعرض مع وفد كوري جنوبي “تخطيط المدن الذكية”

استقبل وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل اليوم الخميس في مكتبه، وزير الأرض والبنية التحتية والنقل في كوريا الجنوبية السيدة (كيم هيون مي) بحضور سفير كوريا الجنوبية لدى المملكة السيد (جو بيونق ووك) والوفد المرافق لها، ومستشار الوزير والمشرف العام على وكالة الوزارة للدعم السكني والفروع والتعاون الدولي صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر وعدداً من مسؤولي الوزارة.

حيث استعرض الطرفين خلال اللقاء التخطيط الحضري واستراتيجية المدن الذكية، إضافة إلى أساليب إدارة تطوير الأراضي والبنية التحتية في قطاع الإسكان، كما تم التباحث حول استخدام أحدث التقنيات المتوفرة لغرض البناء والتشييد، وتنظيم آليات التملك وتطوير المدن وبناء المنازل، بالإضافة إلى تبادل المعرفة بين الطرفين في مجال الاستثمار في قطاع الإسكان ودراسة آليات تفعيل التعاون المشترك بين البلدين من خلال توقيع برنامج تنفيذي لمذكرة التفاهم الموقعة سابقاً في سيئول بين المملكة وكوريا في مجال الاسكان.

كما تم استعراض الجهود والخطط المعدّة لدى الوزارتين في إطار تعزيز التعاون وتنفيذ المشاريع الإسكانية ذات الخيارات المتنوعة التي تلبّي تطلّعات جميع شرائح المجتمع، وأبرز الآليات التي من شأنها تحقيق بيئة إسكانية متوازنة ومتطوّرة.

كذلك تم بحث ومناقشة الحلول الحديثة في شؤون الإسكان والتعمير وأبرز التجارب الدولية الناجحة في هذا الشأن، فيما تم استعراض أبرز البرامج والمبادرات التي أطلقتها وزارة الإسكان تحقيقاً لرؤيتها وأهدافها الاستراتيجية.

وأكد وزير الإسكان على تميّز العلاقات المشتركة بين البلدين، في حين عبّرت السيدة كيم هيون مي عن اعتزازها بالعلاقات الإيجابية التي تجمع بين البلدين الشقيقين، متمنيةً لها مزيداً من التقدم والازدهار، مشيدةً بالوقت ذاته باستراتيجية وزارة الإسكان وما تتضمنه من برامج ومبادرات عدة.