“فزَّاع” نجم اليوم الخامس من مسابقة الملواح بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور #مهرجان_الملك_عبدالعزيز_للصقور2

واصلت مسابقة الدعو (الملواح) 400 متر، فعالياتها ضمن مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور بنسخته الثانية، حيث حقَّق الصقر “فزَّاع” أسرع شوط ضمن أشواط المسابقة في يومها الخامس، بفارق 0.036 ثانية عن الصقر الذي يليه.

وشهدت المسابقة مشاركة صقَّارين للمرَّة الأولى، فيما حسمت الأشواط في اللحظات الأخيرة، لتزيد من شدَّة المنافسة بين المتسابقين في المهرجان الذي يستمر حتى 16 ديسمبر الجاري، في ملهم شمال مدينة الرياض.

“فزَّاع” كان أحد المشاركين في الشوط الأول لفئة جير شاهين فرخ للملَّاك السعوديين، ويعود للصقَّار نواف بن عبدالله بن عبيد العصيمي العتيبي، وقطع مسافة الأربعمئة متر بزمن 17.031 ثانية، فيما جاء في المركز الثاني الصقر (الكابتن) للصقَّار محمد بن فلاح بن فريح الحمضاوي، بزمن 17.067 ثانية، ثم المركز الثالث الصقر (جساس) للصقار فهد عبدالله هجرس الصخابرة، بزمن 17.264 ثانية.

وخصصت الأشواط: الثاني، والثالث، والرابع لفئة جير شاهين قرناس للملَّاك السعوديين، وجاءت نتائج الشوط الثاني كالتالي:

المركز الأول: الصقر (مروع)، للصقَّار سلطان بن عبدالله بن الحديري الميموني المطيري، بزمن 17.305 ثانية.

المركز الثاني: الصقر (D1)، للصقَّار عبدالله محمد عبدالله الدوسري، بزمن 17.370 ثانية.

المركز الثالث: الصقر (فال)، للصقَّار محمد بندر بن عبدالعزيز بن لبدة، بزمن 17.615 ثانية.

أمَّا الشوط الثالث من الفئة ذاتها؛ فحقق

المركز الأول: الصقر (دليل)، للصقَّار عبدالرحمن ماجد عبدالله العاصمي القحطاني، بزمن 17.307 ثانية، والمركز الثاني للصقر (منعوت)، للصقَّار عبدالله بن محمد بن بدر المجيديع، بزمن 17.657 ثانية،

وفي المركز الثالث: الصقر (إسناد)، للصقَّار بدر بن فهد بن بدر العرادي الشمري، بزمن 17.872 ثانية.

أمَّا الفائزون الثلاثة الأوائل في الشوط الرابع من الفئة ذاتها فهم:

المركز الأول: الصقر (شيخة)، للصقَّار عمر بن مزيد بن محمد النفيعي العتيبي، بزمن 17.788 ثانية.

المركز الثاني: الصقر (جلمود)، للصقَّار أحمد بن عبدالله بن عيسى الذوادي، بزمن 17.959 ثانية.

المركز الثالث: الصقر (حلوة الجوف)، للصقَّار سلطان بن عبدالرحمن بن مصبح الربيعان الفهيق، بزمن 18.132 ثانية.

ووفقًا لنظام مسابقة الملواح، فإنَّ المهرجان يُكرِّم الفائزين الثلاثة الأوائل في كل شوط، فيما ينال أصحاب المراكز العشرة الأولى جوائز ماليَّة، ويتأهل أصحاب المراكز السبعة الأولى إلى الأشواط النهائيَّة ضمن كأس الملك عبدالعزيز.