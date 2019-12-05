مجهول يطعن سودانيا داخل سيارة أحد المسؤولين في جدة

أصيب مقيم من الجنسية السودانية، مساء اليوم الخميس، في حي غليل بجدة، على أثر تعرضه لحادث طعن تحت القلب بواسطة سلاح أبيض من قبل مجهول.

وفي التفاصيل التي حصلت عليها “الوئام”، فقد ورد بلاغ لمركز العمليات الموحد 911 مفاده وجود مقيم سوداني في حالة إغماء داخل إحدى المركبات التي تعود ملكيتها لأحد المسئولين الكبار وهو يعاني من آثار طعن تحت منطقة القلب بسلاح أبيض “سكين”.

تم الإبلاغ عن الحادث بواسطة أحد المقيمين بعد مشاهدته للمقيم وهو داخل إحدى المركبات الأمر الذي استدعى تدخل فرقة الهلال الأحمر السعودي والذي تم بواستطهم نقل المقيم السوداني للمستشفى حيث تم إدخاله على الفور لغرفة العناية المركزة بعد هذه الحادثة التي سجلت ضد مجهول لعدم معرفة الجاني حتى هذه اللحظة.