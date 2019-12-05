واشنطن تدرس إرسال 7 آلاف جندي إضافي للخليج لمواجهة تهديدات إيران

تدرس وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون” إرسال عدد يتراوح بين 4 آلاف إلى 7 آلاف جندي إضافي إلى الشرق الأوسط كجزء من محاولة لقدرات الدفاعية في مواجهة التهديدات الإيرانية في منطقة الخليج، بحسب مسؤولين عسكريين.

وتستهدف القوات الإضافية بحسب ما أكده المسؤولون لـCNN، إلى تعزيز قدرات الدفاع الجوي من خلال مزيج من القوات الأمريكية البرية والجوية والبحرية، خاصة بعد نقل صواريخ إيرانية قصيرة المدى إلى العراق، مما يعد تهديدًا للقوات الأمريكية في العراق، وأضافوا أنه ربما يتم نقل تلك الصواريخ لتهدد المملكة العربية السعودية.

وقال مسؤولو البنتاغون إن المناقشات الجارية الآن تركز على القدرات العسكرية الإضافية اللازمة لردع إيران، والمدة الملائمة لنقل تلك المعدات العسكرية الجديدة والقوات للمنطقة.

وأوضح المسؤولون أن عملية نشر القوات الإضافية الجديدة ربما تبدأ بعدد أقل يتراوح بين 3 آلاف إلى 4 آلاف جندي.