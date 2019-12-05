الشرطة تكشف آخر تطورات حادث مقتل واغتصاب طالبة جازان

كشفت الشرطة ،اليوم، آخر تطورات حادث مقتل واغتصاب إحدة طالبات الثانوية في جازان مؤكدة العثور على جثتها محترقة في إحدى الشقق

و صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان في بيان، بأنه وبالإشارة الى ما يتم تداوله عن مقتل طالبة في الثانوية العامة بعد تعرضها للإغتصاب ، فقد باشرت شرطه جنوب مدينه جازان بتاريخ ١٤٤١/٣/٢٩ بلاغاً من الدفاع المدني عن إخماد حريق في شقه بالدور الارضي من منزل يتكون من طابقين ، وبمعاينة الموقع عُثِر على جثه محترقة بالكامل ومتفحمه ،

و أكد أنه تم توثيق الموقع ورفع الاثار منه ومباشرة اجراءات الاستدلال لمعرفه ملابساته واتخاذ الاجراءات النظامية حيالها .