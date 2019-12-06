شاهد: سجل بأسماء هدافي بطولات كأس العالم للأندية

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الرياض- الوئام:

فيما يلي سجل بأسماء هدافي بطولات كأس العالم للأندية :
العام الهداف عدد الأهداف
2000 الفرنسي نيكولا أنيلكا 3
البرازيلي روماريو 3
2005 البرازيلي أموروزو 2

الإنجليزي بيتر كراوتش 2
الكوستاريكي ألفارو سابوريو 2

السعودي محمد نور 2
2006 المصري محمد أبو تريكة 3

2007 البرازيلي واشنطن 3
2008 الإنجليزي واين روني 3

2009 البرازيلي دينلسون 4
2010 الكولومبي ماوريسيو مولينا 3

2011 الأرجنتيني ليونيل ميسي 2
البرازيلي أدريانو كوريا 2

2012 الياباني هيساتو ساتو 3
الأرجنتيني سيزار دلجادو 3
2013 الأرجنتيني سيزار دلجادو 2

البرازيلي رونالدينيو 2
الأرجنتيني داريو كونكا 2
المغربي محسن ياجور 2

2014 الإسباني سيرخيو راموس 2
الويلزي جاريث بيل 2
المكسيكي جيراردو تورادو 2

2015 الأوروجوياني لويس سواريز 5
2016 البرتغالي كريستيانو رونالدو 4
2017 البرازيلي ماوريسيو أنطونيو 2

البرازيلي رومارينهو 2
البرتغالي كريستيانو رونالدو 2

2018 الكولومبي رافاييل سانتوس 3
الويلزي جاريث بيل 3