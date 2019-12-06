شاهد: سجل بأسماء هدافي بطولات كأس العالم للأندية

فيما يلي سجل بأسماء هدافي بطولات كأس العالم للأندية :
العام الهداف عدد الأهداف
2000 الفرنسي نيكولا أنيلكا 3
البرازيلي روماريو 3
2005 البرازيلي أموروزو 2
الإنجليزي بيتر كراوتش 2
الكوستاريكي ألفارو سابوريو 2
السعودي محمد نور 2
2006 المصري محمد أبو تريكة 3
2007 البرازيلي واشنطن 3
2008 الإنجليزي واين روني 3
2009 البرازيلي دينلسون 4
2010 الكولومبي ماوريسيو مولينا 3
2011 الأرجنتيني ليونيل ميسي 2
البرازيلي أدريانو كوريا 2
2012 الياباني هيساتو ساتو 3
الأرجنتيني سيزار دلجادو 3
2013 الأرجنتيني سيزار دلجادو 2
البرازيلي رونالدينيو 2
الأرجنتيني داريو كونكا 2
المغربي محسن ياجور 2
2014 الإسباني سيرخيو راموس 2
الويلزي جاريث بيل 2
المكسيكي جيراردو تورادو 2
2015 الأوروجوياني لويس سواريز 5
2016 البرتغالي كريستيانو رونالدو 4
2017 البرازيلي ماوريسيو أنطونيو 2
البرازيلي رومارينهو 2
البرتغالي كريستيانو رونالدو 2
2018 الكولومبي رافاييل سانتوس 3
الويلزي جاريث بيل 3