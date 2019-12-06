شاهد التفاصيل: فتح باب القبول على رتبة جندي بمديرية السجون

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل للمديرية العامة للسجون على رتبة (جندي) رجال للتعيين عليها في مناطق المملكة.

وسوف يتم استقبال طلبات القبول خلال الفترة من يوم الأحد الساعة العاشرة صباحاً الموافق 1441/4/11هـ وحتى يوم الخميس الساعة العاشرة صباحاً الموافق 1441/4/15هـ على أن تتوفر في المتقدمين الشروط التالية:

– أن يكون حاصل على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

– أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأ مع والديه أثناء خـدمة الدولة خارج المملكة.

– أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلـوك والسمعة وغير محكوم عليه بالإدانة في جـريمة مخلة بالشرف والأمانة.

– أن تكون الهوية الوطنية سـارية الصلاحية وقت التقديم.

– أن لا يكون المتقدم قد سبق له التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو أنهيت خدماته من أحد الكليات أو المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب أو موظف في جهة حكومية.

– ألا يكون متزوجاً من غير سعودية.

– أن يجتاز المتقدم كافة إجراءات واختبارات القبول.

– بالنسبة للشهادات الصادرة من خارج المملكة يجب معادلتها من وزارة التعليم مع التصديق عليها.

– يفضل من لدية مؤهلات أو دورات إضافية وتكون الشهادة من جهة معتمدة وإن كانت صادرة من معهد خاص فيجب تصديقها من جهة حكومية وسيكون هناك لجان اختبار لذلك.

وتعبأ الحقول بمنتهى الدقة ولا ينظر في أي طلب غير مستوفي الشروط.

ولمزيد من التفاصيل والتسجيل عبر رابط بوابة أبشر توظيف ( https://jobs.sa )