14 غارة روسية على ريف إدلب

جددت الطائرات الحربية الروسية قصفها مستهدفة بلدة حاس بريف إدلب الجنوبي، بالتزامن مع تحليق طائرات الاستطلاع في أجواء المنطقة.

ووثق المرصد السوري وصول تعزيزات عسكرية للفصائل المسلحة إلى محاور ريف حلب الجنوبي، فيما قصفت قوات النظام البرية المحاور الشرقية لمحافظة إدلب.

وارتفع عدد غارات الطائرات الحربية الروسية إلى 14 استهدفت كل من بلدة كفرنبل وأطراف بلدة حاس وحيش وسحال بريفي إدلب الجنوبي والجنوبي الشرقي.

وأشار المرصد عودة الطائرات الحربية الروسية لقصف ريف إدلب، بعد غياب متواصل لنحو 19 ساعة، منذ منتصف ليل الأربعاء الخميس.

وقصفت الفصائل المسلحة مواقع وتجمعات قوات النظام السوري في بلدة التمانعة بريف إدلب، فيما قصفت قوات النظام كل من العريمة والشركة وجب سليمان والعمقية وقرة الجرن بريف حماة الشمالي الغربي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.