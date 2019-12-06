أوبر تلقت أكثر من 3 آلاف بلاغ عن اعتداء جنسي في أمريكا

قالت شركة أوبر تكنولوجيز لخدمات نقل الركاب إنها تلقت أكثر من ثلاثة آلاف بلاغ عن اعتداءات جنسية تتعلق برحلاتها في الولايات المتحدة في عام 2018 خلال رحلاتها التي بلغت حوالي 1.3 مليار رحلة.

وأضافت أوبر أمس الخميس في أول تقرير نصف سنوي عن السلامة في الولايات المتحدة أن أرقام 2018 تمثل انخفاضا بنسبة 16 في المئة في معدل الحوادث مقارنة بالعام السابق في الفئات الخمس الأكثر خطورة للاعتداءات الجنسية المبلغ عنها.

وذكرت الشركة أيضا أن تقارير الاعتداءات على الركاب أغفلت المخاطر التي يواجهها السائقون حيث يمثل الركاب نحو نصف عدد المتهمين.

ويأتي التقرير المكون من 84 صفحة بعد أسبوعين تقريبا من إعلان أوبر بأنها ستطعن على قرار إلغاء ترخيصها في لندن بسبب “نمط من الإخفاقات” بشأن السلامة والأمان.

وتعهدت أوبر، التي تعرضت لانتقادات من قبل تتعلق بالسلامة في تطبيقها ولاحقتها دعاوى قضائية بسبب سوء سلوك السائقين، في العام الماضي بنشر تقرير سلامة في مؤشر على تغير السياسة تحت قيادة رئيسها التنفيذي الجديد.

وقالت الشركة التي تقدم خدماتها في 70 دولة إن التقرير يظهر التزامها بالشفافية لتحسين المحاسبة والسلامة على مستوى القطاع.

وأشارت إلى أنها ستوظف ما خلص له التقرير في “خطواتها المقبلة” في مناطق أخرى.

وقالت أوبر إن 99 في المئة من جميع رحلاتها بالولايات المتحدة التي بلغت 2.3 مليار رحلة في عامي 2017 و 2018 انتهت دون حوادث تتعلق بالسلامة.

وأشار التقرير إلى وقوع عشرة اعتداءات بدنية أفضت إلى وفاة في 2017 وتسعة في 2018 مضيفا أن ثمانية من الضحايا كانوا من الركاب وسبعة كانوا من السائقين الذين يستخدمون تطبيق أوبر وأربعة كانوا طرفا ثالثا مثل المارة.

وقالت متحدثة باسم أوبر أمس الخميس إن عملية فحص السائقين في الشركة صارمة وشديدة التدقيق مضيفة أنها موثوقة أكثر من قاعدة بيانات بصمات الأصابع التي قالت إنها لا تكفل تحديث كافة الجرائم المرتكبة على نحو فوري.