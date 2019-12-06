إحباط محاولات تسلل حوثية في الحديدة

دارت اشتباكات ليلية عنيفة جداً في تخوم مدينة التحيتا مركز المديرية جنوب محافظة الحديدة جنوب اليمن، على إثر هجوم ومحاولات تسلل حوثية متجددة.

واستخدمت في المواجهات كافة الأسلحة، ليل الخميس الجمعة، خاضتها القوات المشتركة مع الميليشيات الحوثية الإرهابية، والتي شنت هجوماً على أكثر من جهة ومحاولات تسلل، بحسب ما ذكر موقع “نيوزيمن” الإخباري.

وتركزت المواجهات “الشرسة” في الجهتين الشرقية والجنوبية لمدينة التحيتا.

وقال مصدر ميداني إن “القوات المشتركة ألحقت خسائر كبيرة بالميليشيات وأجبرتها على الفرار.

وجاء الهجوم الأخير بعد يوم من هجومين كبيرين تصدت لهما القوات المشتركة في مديرية حيس ومنطقة الجبلية جنوب مديرية التحيتا، وسقط فيهما عشرات المسلحين من الميليشيات الحوثية وتركت جثثهم في ميدان المعركة مع فرت بقية العناصر الإرهابية.

وصعدت الميليشيات خلال ذلك عمليات القصف والتحشيد والاستهداف في مديرية الدريهمي ومنطقة كيلو 16 بمدينة الحديدة وحي منظر.

وقالت مصادر القوات المشتركة، مساء الأربعاء، إن “الميليشيات الحوثية دفعت بتعزيزات كبيرة إلى مواقعها في منطقة الشجينة شرق مدينة الدريهمي، حيث رصدت القوات 7 أطقم تحمل عشرات المسلحين الحوثيين.