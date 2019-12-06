انفجار خزان وقود بإحدى المحطات في المدينة المنورة

كشف العميد خالد مبارك الجهني، المتحدث الاعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، عن تمكن فرق الدفاع المدني في المنطقة من السيطرة على حريق بخزان وقود، دون وقوع إصابات.

وقال العميد الجهني، في بيان، إن القوات تبلغت عند الساعة ١٣:٣٩ بعد ظهر أمس الخميس بحادث حريق في محطه وقود بحي الضيافة بالمدينة المنورة.

وأضاف الجهني، في بيان، أنه ”

تم توجيه فرق الدفاع المدني للموقع، ‏وعند الوصول؛ اتضح أن الحريق في خزان الوقود الخاص بالمحطة، وتمت مباشرة الحريق والسيطرة عليه، وإخماده، ومنع انتشاره، دون إصابات، وجارٍ متابعة ما يلزم في الموقع”.