مرسوم ملكي بتعديل مادتين في قانون المرافعات الجزائية حال غياب المدعي

أصدر المقام السامي مرسوما ملكيا، اليوم (الجمعة)، قضى بتعديل مادتين في نظام المرافعات الجزائية.

وتضمن المرسوم تعديلًا في المادتين الـ55 والـ56 من نظام المرافعات الشرعية، الصادر بالمرسوم الملكى رقم 1/م بتاريخ 22/1 لسنة 1435، ليصبح نصيهما كالآتي:

المادة 55: “إذا لم يحضر المدعي أي جلسة من جلسات الدعوى ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة فلها أن تقرر بشطبها و إذا انقضى 60 يوما و لم يطلب المدعي السير فيها بعد شطبها أو لم يحضر بعد السير فيها عدّت كأن لم تكن، وإذا طلب المدعي بعد ذلك السير في الدعوى حكمت المحكمة من تلقاء نفسها باعتبار الدعوى كأن لم تكن.

المادة الـ56: “إذا لم يحضر المدعي جلسات الدعوى وفقا لما ورد في المادة الخامسة و الخمسين فللمدعي عليه أن يطلب من المحكمة الحكم في موضوعها وعلى المحكمة أن تحكم ان كانت صالحة للحكم فيها ويعد حكمها في حق المدعى حضوريا”.