“الحريري” يطلب مساعدة السعودية و6 دول لتأمين الغذاء في لبنان

قال بيان من مكتب سعد الحريري، رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، اليوم (الجمعة)، إنه طلب العون من دول صديقة لمساعدة البلاد على تأمين واردات الغذاء والمواد الخام وسط نقص حاد في الدولار.

وقال البيان إن الحريري طلب المساعدة من السعودية وفرنسا وروسيا وتركيا والولايات المتحدة والصين ومصر.

وكشف مصدر أوروبي أن “فرنسا أصدرت دعوات لاجتماع في 11 ديسمبر للمجموعة الدولية لدعم لبنان في باريس”. بحسب “رويترز”.

ونقلت “رويترز” عن مسؤول لبناني قوله إن “اجتماع باريس يهدف إلى حشد الدعم لمساعدة لبنان على التعامل مع أزمتها الاقتصادية الحادة”.

وأضاف المسؤول أنه “من المتوقع دعوة السعودية والإمارات لاجتماع باريس”.