الجبير: إيران تهدد المنطقة برمتها.. وتغير الموقف مع قطر مرهون بخطوات منها

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير، إن المملكة أبلغت واشنطن بأن مواقفها من قضية السلام تضعف حل الدولتين، مؤكدًا دعم المملكة لمبدأ الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.

وأضاف في تصريحات اليوم الجمعة، أن إيران تهدد المنطقة برمتها ولم يعد من الممكن تحمل عدوانيتها ولا بد من حرمانها من الأدوات التي تهدد بها المنطقة والعالم، لافتًا إلى أن إيران تؤمن بمبدأ تصدير الثورة ولا تحترم سيادة الدول.

وأكد “الجبير”، أن الحل الوحيد في اليمن سياسي، وأن ميليشيا الحوثي هي من بدأت الحرب، وكل اليمنيين بمن فيهم الحوثيين لهم دور في مستقبل اليمن، مشيرًا إلى أنه هناك إمكانية للتوصل إلى تهدئة تتبعها تسوية في اليمن.

وتابع: “اليمن ذو أهمية خاصة بالنسبة لنا وتدخل إيران هناك مدمر، وسنعمل مع واشنطن لمواجهة التدخل الإيراني كما كافحنا معا ضد الإرهاب”.

وعن قطر، قال “الجبير”، إن تغير الموقف مع قطر مرهون بخطوات منها، موضحًا أن المملكة وجهت دعوة لأمير قطر لحضور قمة مجلس التعاون الخليجي في الرياض.