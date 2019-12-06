“الأرصاد” تكشف توقعاتها لطقس غد السبت في المملكة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن توقعاتها لطقس غد السبت في المملكة 10/ 4/ 1441 الموافق 7/ 12/ 2019، قائلة إنه يطرأ انخفاض في درجات الحرارة وتكون الضباب على تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأترية والغبار على طول الساحل الشمالي والأوسط للبحر الأحمر.

وشملت التوقعات، أن تكون السماء غائمة جزئيًا والفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مرتفعات الطائف، الرياض، الشرقية، أجزاء من القصيم، أجزاء من الحدود الشمالية.