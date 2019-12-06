اليمن: مصادرة شحنة “أجزاء الصواريخ الإيرانية” المرسلة للحوثي تكشف مخطط استهداف دول الجوار

قال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، إن مصادرة البحرية الأمريكية شحنة أسلحة إيرانية مكونة من كمية كبيرة من أجزاء صواريخ متقدمة كانت متجهة للمليشيا الحوثية على متن زورق في بحر العرب، يكشف استمرار النظام الإيراني في تهريب أسلحته للحوثيين لقتل اليمنيين واستهداف دول الجوار وتهديد خطوط الملاحة والأمن الإقليمي والدولي.

وأضاف الإرياني أنه على المجتمع الدولي إدراك استمرار إيران في تهريب أحدث الأسلحة العسكرية للحوثيين لتطوير قدراتها العسكرية التي تعتمد بشكل رئيسي على الصواريخ والطائرات المسيرة إيرانية الصنع رغم ما تروج له المليشيا من كلام عن التهدئة والسلام، وتوظيفها اتفاق السويد لاستخدام موانئ الحديدة منافذ للتهريب.