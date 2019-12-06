عاجل.. مسؤول أمريكي: مطلق النار في القاعدة الأميركية طالب طيران سعودي

نقلت وكالة أسوشييتد برس عن مسؤول أميركي أن مطلق النار في قاعدة للبحرية الأميركية في فلوريدا، الجمعة، هو طالب طيران من الجنسية السعودية.

وقتل مطلق النار أثناء الهجوم الذي أودى بحياة شخصين آخرين، وفق مسؤولين من الشرطة والجيش.

وكانت شرطة مقاطعة إسكامبيا قالت في تغريدة على تويتر إنها تستطيع “أن تؤكد أنه لم يعد في قاعدة بنساكولا الجوية التابعة لسلاح البحرية مسلح يطلق النار. تأكد مقتله”.

وفرض إغلاق أمني على قاعدة بنساكولا التي ذكرت على تويتر “تأكد سقوط قتيل آخر”. وأضافت في تغريدة لاحقة “تأكدت وفاة ضحية ثان”.

وذكرت صحيفة بنساكولا نيوز جورنال إن شخصين أصيبا بجروح خطيرة وثالث بجروح غير خطيرة.

وقال المسؤول الإعلامي في البيت الأبيض جاد دير إن الرئيس دونالد ترامب “أُبلغ بحادثة إطلاق النار في قاعدة بنساكولا … ويتابع الوضع”.

وأظهرت مشاهد بثها التلفزيون صورة جريح يتم نقله على كرسي نقال إلى مستشفى، فيما قال المكتب الفدرالي للكحول والتبغ والأسلحة والمتفجرات إن عناصره استجابوا للحادثة في القاعدة وأنه “تجري عملية تفتيش للمباني”.