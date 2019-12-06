وزير لبناني سابق: من يقبل شروط حزب الله لن ينجح أبدا

توقع الوزير اللبناني السابق ​اللواء​ أشرف ريفي​، تصاعد الاحتجاجات في الشارع، موضحًا أن لبنان يمر بأدق مرحلة سياسية واقتصادية​، و”لا نستطيع أن نجرب غير المجرب مع احترامي للسيد ​سمير الخطيب​” المرشح لرئاسة الحكومة.

وأضاف في تصريحات صحفية، أن “من يقبل مسبقاً بشروط وزير الخارجية في ​حكومة​ تصريف الأعمال ​جبران باسيل​، وحزب الله،​ والعهد، لا يعطينا الأمل بإمكانية نجاحه”، وفق ما ذكر موقع “لبنان الجديد” اليوم الجمعة.

واعتبر ريفي، أن آلية تسمية سمير الخطيب خطأ والخيار كان خاطئاً والشروط المسبقة والتعدي على صلاحيات رئاسة مجلس الوزراء خطأ، مضيفاً “يجب أن يعلم العهد أن هناك معطى جديد اليوم وهي الثورة التي تعتبرهم فاقدين للشرعية ونحن أمام مأزق كبير يتطلب حلاً استثنائياً”.