فيسبوك يغلق صفحة خامنئي

أغلق موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي صفحة علي الخامنئي، ولم تظهر منشورات حديثة على الصفحة منذ تاريخ 30 أكتوبر الماضي، وفقا لمواقع محسوبة على النظام الإيراني.

وفي نوفمبر الماضي، أعلنت شركة فيسبوك عن إغلاقها 5 مليارات و400 مليون حساب مزيف خلال عام 2019 مقارنة بالعام الماضي، حيث حذفت الشبكة الاجتماعية الأولى في العالم 3 مليار و300 مليون حساب خلال تقريرها السنوي للشفافية.

وأوضح مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذي لـ فيسبوك، أن حوالي 5% من قاعدة المستخدمين الشهرية التي تبلغ حوالي 2.5 مليار دولار تتكون من حسابات مزيفة، وتمت إزالة العديد منها كدلالة على مدى جدية الشركة في التعامل مع هذه المشكلات، وذك يسلط الضوء على حجم التحدي الذي تواجهه الشركة، حيث يأتي حذف الحسابات مع الاستعداد للموسم الانتخابي بالولايات المتحدة الأمريكية لعام 2020، إذ يستعد المحللون والهيئات الرقابية لموجة من المحتويات المضللة والوهمية عبر حسابات المستخدمين بعد التدخل في الانتخابات في عام 2016، وفقا لموقع “CNN” الأمريكي.

وأظهرت بيانات حسابات “إنستجرام” إزالة حوالي 3 ملايين مستخدم انتهكوا سياسة الموقع ضد بيع المخدرات، كما أزالت 95 ألف صورة لبيع الأسلحة، وإزالة 11 مليون و6 آلاف منشور يضم عري الأطفال واستغلالهم جنسيا، بزيادة عن 5.8 مليون منشور بالربع الأول.

وأعلن “زوكربيرج” عن إزالة 7 ملايين منشور يحتوي على خطاب كراهية في الفترة بين يوليو وسبتمبر، بزيادة 60% تقريبًا عن الفترة بين أبريل ويونيو.

وتعرضت فيسبوك، لانتقادات متزايدة من نشطاء الأقليات وجماعات الحقوق المدنية بسبب انتشار خطاب الكراهية على الشبكة الاجتماعية.

ويأتي تقرير الشفافية بعد أيام من اجتماع قادة الحقوق المدنية مع “زوكربيرج” للضغط عليه بشأن الطرق، التي يمكن أن تسبب بها محتويات المنشورات على فيسبوك، الانقسام والضرر للمواطنين.