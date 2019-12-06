حقيقة وفاة جورج وسوف

خلال الساعات الماضية تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن وفاة المطرب السوري، جورج وسوف، نتيجة تعرضه لأزمة قلبية.

لم يمر وقت كبير حتى خرج جورج وسوف بنفسه لنفي الشائعة، بل واستقبلها بسخرية، ونشر صورة كاريكاتورية له عبر “ستوري إنستغرام”، ووجه من خلالها رسالة إلى مطلق الشائعة: “”لمخترع إشائعة إني مت بقلو: عبيب ألبي”.

وكان بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تناقلوا منشورا يحمل عنوان “وداعا أبو وديع”، ناشرين معلومات مغلوطة عن وفاة جورج وسوف إثر أزمة قلبية.

وسرعان ما تم نفي شائعة الوفاة، التي أقلقت جمهور جورج وسوف الشهير بـ”سلطان الطرب”، ونقل مقربون عنه أنه بخير وبصحة جيدة.

ويتواجد جورج حاليا في لبنان، والتقاه منذ أيام المطرب اللبناني، رامي عياش، وكانت صحته جيدة.