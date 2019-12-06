النصر يتغلب على البكيرية برباعية.. وعبدالفتاح آدم يسجل أول مشاركة له

ضمن مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين لدور الـ 32 التقى مساء اليوم، النصر والبكيرية على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز، واستطاع النصر الفوز بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد.

أنهى النصر الشوط الأول بهدف سجله المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله بالدقيقة 32، ومع بداية الشوط الثاني سجل النصر هدفين بدقيقتين بأقدام البرازيليين بيتروس د 48، وجوليانو د 50، وأضاف المغربي نور الدين امرابط الهدف الرابع د 63، وسجل للبكيرية عبدالله الغامدي د 87.

وشهدت المباراة مشاركة المهاجم عبدالفتاح آدم لأول مرة منذ انضمامه للفريق النصراوي بداية الموسم.