مسؤول أمريكي: إيران قد تكون مسؤولة عن هجوم على قاعدة بلد بالعراق

قال مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية إن إيران قد تكون مسؤولة عن هجوم على قاعدة بلد الجوية بالعراق يوم الخميس لكنه أضاف أن واشنطن لا تزال تنتظر المزيد من الأدلة.

وكان الجيش العراقي قال يوم الخميس إن صاروخين من نوع كاتيوشا سقطا داخل القاعدة التي تستضيف قوات أمريكية ومتعاقدين وتقع على بعد نحو 80 كيلومترا إلى الشمال من بغداد.

ولم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الهجوم. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه.

وقال ديفيد شينكر مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى في تصريح للصحفيين “نحن ننتظر كل الأدلة…لكن يوجد احتمال كبير بأن إيران مسؤولة عنه”.

وسقط‭ ‬ت خمسة صواريخ يوم الثلاثاء على قاعدة عين الأسد الجوية التي تستضيف قوات أمريكية في محافظة الأنبار بغرب العراق دون سقوط ضحايا.