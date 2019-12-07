طموح الأخضر يصطدم بالحلم البحريني في نهائي مثير لخليجي 24

يسدل الستار غدا الأحد على واحدة من أكثر النسخ إثارة في تاريخ بطولات كأس الخليج العربي لكرة القدم عندما يلتقي المنتخبان السعودي والبحريني في المباراة النهائية لخليجي 24 المقامة حاليا في قطر.

ولم تتأكد مشاركة الفريقين في هذه النسخة من البطولة إلا قبل أيام قليلة من انطلاقها ولكنهما شقا طريقهما بجدارة إلى المباراة النهائية والتي تقام غدا على استاد “عبد الله بن خليفة” بنادي الدحيل في الدوحة.

وأصبح كل من الفريقين على بعد 90 دقيقة فقط من تحقيق حلم طال انتظاره حيث يتطلع المنتخب السعودي (الأخضر) للفوز بلقبه الرابع بعدما توج بآخر ألقابه الثلاثة السابقة في خليجي 16 بالكويت في نهاية 2003 وبداية عام 2004 فيما يحلم المنتخب البحريني (الأحمر) بإحراز لقبه الأول في تاريخ البطولة علما بأن بلاده كانت من المؤسسين لكأس الخليج.

ويخوض المنتخب السعودي المباراة النهائية للمرة الخامسة في تاريخه وهي الرابعة في آخر ست نسخ من البطولة علما بأنه لم يفز باللقب في أي من المرات الأربع السابقة التي خاض فيها المباراة النهائية للبطولة.

وأحرز المنتخب السعودي ألقابه الثلاثة السابقة في نسخ أقيمت فيها البطولة بنظام دوري من دور واحد بين جميع المنتخبات المشاركة في البطولة وذلك في خليجي 12 و15 و16 .

وفي المقابل، يتطلع الأحمر البحريني إلى الفوز باللقب الأول له علما بأن أفضل إنجاز سابق له في البطولة كان احتلال المركز الثاني في أربع نسخ سابقة.

ويخوض المنتخب البحريني المباراة النهائية للمرة الأولى في تاريخ مشاركاته بالبطولة حيث أحرز الفريق المركز الثاني في هذه المرات الأربعة السابقة عندما أقيمت البطولة أيضا بنظام دوري من دور واحد.

وتبدو الدوافع عند كل منهما وكذلك الحالة المعنوية في أعلى درجاتها بعدما اجتاز كل منهما أكثر من عقبة صعبة في طريقه إلى المباراة النهائية.

المنتخب السعودي استهل مسيرته في البطولة بالهزيمة أمام نظيره الكويتي 1/ 3 لكن الفريق استعاد اتزانه سريعا وحقق انتصارين متتاليين على البحرين 2 / صفر وعمان 3 / 1 قبل أن ينتزع فوزا غاليا للغاية على نظيره القطري صاحب الأرض 1 / صفر في المربع الذهبي للبطولة.

وفي المقابل، استهل المنتخب البحريني مسيرته في البطولة بتعادل سلبي مع نظيره العماني حامل اللقب لكنه خسر المباراة التالية أمام نظيره السعودي صفر / 2 ثم انتزع فوزا غاليا للغاية على نظيره الكويتي 4 / 2 لينتزع بطاقة التأهل الثانية من المجموعة الثانية بالدور الأول إلى المربع الذهبي بفارق هدف واحد فقط أمام عمان.

وفي المربع الذهبي ، قلب الأحمر البحريني تأخره مرتين إلى التعادل 2 / 2 مع نظيره العراقي قبل أن يطيح بأسود الرافدين من البطولة بركلات الترجيح ليجد نفسه أمام المنتخب السعودي في النهائي بعد أيام قليلة من الهزيمة أمامه في الدور الأول للبطولة.

ورغم الفارق بين إنجازات الفريقين في البطولة وكذلك الهزيمة التي مني بها المنتخب البحريني أمام نظيره السعودي في الدور الأول للنسخة من البطولة، يبدو التكهن بنتيجة مباراة الغد أمرا صعبا للغاية لاسيما وأن المنتخب البحريني شهد تطورا في مستواه من مباراة لأخرى.

ويعتمد كل من الفريقين في مباراة الغد على جاهزية معظم لاعبيه بعدما عمد كل من المدربين الفرنسي هيرفي رينار المدير الفني للمنتخب السعودي والبرتغالي هيليو سوزا المدير الفني للمنتخب البحريني إلى الاستعانة بمعظم لاعبيهما خلال مبارياتهما السابقة بالبطولة.